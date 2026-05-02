Oggi l’Italia piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico, deceduto all’età di 59 anni. Zanardi era noto per aver disputato numerose gare automobilistiche e per aver partecipato alle Paralimpiadi, vincendo medaglie in handbike. La sua vita è stata segnata da un grave incidente durante una gara di handbike nel 2020, che gli aveva causato gravi ferite.

Oggi è un giorno triste per l’Italia intera che piange la morte di Alex Zanardi deceduto all'età di 59 anni. Avrebbe compiuto il sessantesimo compleanno il 23 ottobre. Zanardi ebbe un gravissimo incidente stradale nel 2020, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore", il viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Si andò a schiantare contro un camion che proveniva nella direzione opposta e a nulla è valso il pronto intervento e il trasporto immediato in ospedale con elisoccorso. L'ex pilota di Formula Uno fu operato d'urgenza ma le sue condizioni, critiche fin dall'inizio, sono poi peggiorate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È morto Alex Zanardi, il pilota che ha sfidato la vita

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