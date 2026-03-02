Lo chiamano il piccolo Tibet italiano | dove si trova e come visitarlo

Lo chiamano il piccolo Tibet italiano una zona montuosa dell’Abruzzo, nota come Campo Imperatore. Questa località si trova nel cuore della regione e rappresenta una meta frequentata da visitatori interessati alle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Il nome è stato attribuito per la somiglianza del paesaggio alle aree montuose dell’altopiano tibetano. Sul luogo si trovano strutture e sentieri aperti al pubblico.

Il termine "Tibet d'Italia" può sembrare strano quando lo si applica a una zona montuosa del nostro Paese, ma se pensiamo a Campo Imperatore, in Abruzzo, l'associazione non è poi così scontata. Con il suo altopiano vasto e solitario, spesso ricoperto da neve, il paesaggio di Campo Imperatore richiama, in modo sorprendente, le steppe del Tibet, seppur per motivi diversi. Come il Tibet, Campo Imperatore è un luogo dove la natura sembra essersi fermata nel tempo. Situato a circa 1500 metri di altitudine, l'altipiano raggiunge anche i 2100 metri nei punti più alti, offrendo uno spettacolo incredibile di bellezza selvaggia. La sensazione che si prova percorrendo questo luogo è quella di trovarsi in un deserto di montagna, con una vastità che evoca tranquillità e isolamento, proprio come i grandi altipiani asiatici.