Retail Tech | parte il bando per le startup a Riva del Garda

È stato aperto un bando dedicato alle startup che lavorano nel settore delle tecnologie per il commercio al dettaglio. L'iniziativa si svolge a Riva del Garda e mira a coinvolgere aziende emergenti provenienti da vari paesi. Le startup interessate possono presentare le proprie proposte e partecipare a un’iniziativa che favorisce la crescita e lo sviluppo nel campo del retail tech.

Le startup che operano nell’ambito delle tecnologie per il commercio al dettaglio hanno ora la possibilità di presentarsi al centro del palcoscenico internazionale. È infatti partito il bando per l’undicesima edizione dell’Innovation Village Retail, il nucleo espositivo dedicato alle novità e ai trend tecnologici che si terrà dal 13 al 16 giugno 2026 presso il quartiere fieristico di Riva del Garda, all’interno della cornice di Expo Riva Schuh e Gardabags. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Riva del Garda Fierecongressi e Retail Hub, una tech company fondata nel 2020 che ha costruito la propria reputazione come consulente per l’innovazione retail grazie a una piattaforma proprietaria capace di automatizzare molti processi attraverso l’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Retail Tech: parte il bando per le startup a Riva del Garda Olly Riva e il progetto Divo sbarcano all'Arilica Festival di Peschiera del GardaGrande successo per Arilica, il Festival della Cultura ospitato a Peschiera del Garda fino al 24 maggio 2026, che ha fatto registrare il sold out in... Leggi anche: Paura all'alba, a fuoco un appartamento in via Riva del Garda: un intossicato in ospedale