Chieti Colantonio lancia Azione Politica | un mosaico di volti noti

A Chieti è stata presentata la lista Azione Politica in vista delle prossime elezioni, con la candidatura di Mario Colantonio. La formazione include diversi volti noti della politica locale e si propone di partecipare attivamente alla competizione elettorale. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, attirando l’attenzione di varie figure della scena politica e della società civile. La lista si propone di rappresentare un’ampia gamma di interessi e opinioni.

? Cosa sapere A Chieti viene presentata la lista Azione Politica per la candidatura di Mario Colantonio.. Il gruppo riunisce professionisti, sportivi e forze dell'ordine per le prossime amministrative.. Alla Casina dei Tigli è stata presentata la lista Azione Politica che darà il sostegno alla candidatura di Mario Colantonio per il prossimo voto amministrativo a Chieti. Il gruppo punta a unire diverse anime della città, raccogliendo in un unico progetto professionisti, sportivi, giovani, imprenditori, volontari e rappresentanti delle realtà civiche locali. Un mosaico di volti noti tra istituzioni e territorio. Il programma di Colantonio poggia su nomi che i cittadini conoscono bene, dai corridoi del consiglio comunale alle piazze dello sport.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, Colantonio lancia Azione Politica: un mosaico di volti noti Notizie correlate Comunali Chieti, Azione Politica presenta la squadra a sostegno di ColantonioÈ stata presentata alla Casina dei Tigli la lista di Azione Politica che sosterrà la candidatura a sindaco di Mario Colantonio alle prossime elezioni... Amministrative 2026, Ginefra aderisce ad Azione Politica a sostegno del candidato sindaco ColantonioSi allarga la coalizione a sostegno del candidato sindaco Mario Colantonio, sostenuto da Lega, Udc e Azione Politica. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Colantonio: ‘L’anima di Chieti non si svende per un pugno di voti’. Comunali, a Chieti Colantonio candidato sindaco con Lega e Azione politicaÈ Mario Colantonio il candidato sindaco sostenuto da Lega e Azione Politica alle elezioni di maggio per il rinnovo del Consiglio comunale di Chieti dove lo stesso Colantonio, che è stato anche ... ansa.it Elezioni Chieti: l’Udc entra nella coalizione a sostegno di ColantonioLe elezioni a Chieti: l'Udc ufficializza l'ingresso nella coalizione a sostegno del candidato sindaco Mario Colantonio, rappresentante del progetto civico e politico Sindaco del fare, andandosi ad a ... rete8.it