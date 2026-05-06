Il Partito Democratico critica le strutture di prima accoglienza per i migranti, definendole “porta degrado”. Il governatore della Toscana ha espresso chiaramente il suo disappunto riguardo alla presenza di centri di accoglienza nella regione, ribadendo la posizione del partito contro l’installazione di tali strutture. Questa presa di posizione si inserisce in un più ampio dibattito politico, che vede diverse forze confrontarsi sulle modalità di gestione dei flussi migratori.

I migranti? Sì, ma non in casa nostra. Questo è da tempo il leitmotiv della sinistra ed Eugenio Giani (nella foto), governatore della Toscana, è solo l'ultimo di una lunga serie di politici di sinistra, in questo caso del Partito democratico, che conferma questo pensiero. Davanti alla possibilità di costruire un Cpr in Toscana, ad Aulla (MS), il presidente della Regione fa opposizione perché, dice, «rischia di penalizzare un territorio come la Lunigiana che ha bisogno di sviluppo, valorizzazione, nuove opportunità». Un'affermazione che si rafforza con l'idea di Giani che «la Toscana diffusa va sostenuta, non mortificata» perché, dice, con i...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Pd contro il Cpr. "Porta degrado"

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