Lunedì 4 maggio, il presidente della regione si è recato ad Aulla, in provincia di Massa-Carrara, per esprimere il suo dissenso riguardo alla possibilità di costruire un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) nella zona di Pallerone. Durante l'incontro, ha dichiarato che ritiene il Cpr un elemento che può portare a un aumento del degrado e ha annunciato che si opporrà con tutti i mezzi disponibili a questa decisione.

Eugenio Giani ad Aulla, provincia di Massa-Carrara, lunedì 4 maggio. E a Pallerone, sede individuata dal Governo Meloni per la possibile realizzazione di un Cpr. Come annunciò lo stesso presidente della Regione Toscana a metà aprile scorso, rendendo nota una comunicazione del ministro Piantedosi. Con Giani, Roberto Valettini, sindaco di Aulla, e Antonio Moriconi, sindaco di Fosdinovo: “No al Cpr a Pallerone: “Qui abbiamo pensato a una direttrice turistica che collega Aulla a Fosdinovo. Tutto questo viene liquefatto se andasse avanti la prospettiva del Cpr. Perché il Cpr significa portare qui non solo le persone destinate al rimpatrio. Alcune volte stanno per mesi, per anni e accanto a loro arrivano congiunti, amici.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Giani ad Aulla: “Il Cpr porta degrado. Mi opporrò con tutti i mezzi possibili a una scelta così nefasta”

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