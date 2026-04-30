Finale Internazionali d’Italia ‘sposta’ il derby Roma-Lazio verso nuovo orario per domenica 17 maggio

La finale degli Internazionali d'Italia di tennis ha portato a uno spostamento nell'orario della partita tra Roma e Lazio, prevista per domenica 17 maggio. La modifica riguarda l'orario di inizio del match, che si svolgerà in una fascia diversa rispetto a quanto programmato inizialmente. La decisione è stata presa in seguito alla definizione del programma della finale di tennis, che si svolgerà nella stessa giornata.

(Adnkronos) – La finale degli Internazionali d'Italia di tennis 'decide' l'orario del derby Roma-Lazio. I due eventi sono in programma domenica 17 maggio a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Nel pomeriggio, sul Centrale del Foro Italico, andrà in scena la sfida per il titolo nel Masters 1000 capitolino. All'Olimpico, nello stesso giorno, si gioca la stracittadina per la penultima giornata della Serie A. Se i due match si giocassero alla stessa ora, l'area del Foro sarebbe sottoposta ad uno 'stress' eccessivo. Quindi, la sovrapposizione è da escludere. E a spostarsi sarà il derby, come spiega il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, a margine della presentazione del progetto Road To Zero della Coppa Italia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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