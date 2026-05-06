Il Passante non si sblocca Priolo | Non possiamo permetterci che si fermi

Il Passante di mezzo rimane bloccato, senza alcun progresso. La Regione Emilia-Romagna attende una risposta dal ministero dei Trasporti, ma al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte del ministro Matteo Salvini. La situazione rimane invariata e nessuna data per la ripresa dei lavori è stata ancora annunciata. Priolo ha dichiarato di non poter permettersi che il progetto si fermi.

È ancora tutto fermo sul fronte del Passante di mezzo. La Regione Emilia-Romagna aspetta una chiamata dal ministero dei Trasporti, ma per adesso comunicazioni dal ministro Matteo Salvini non sono arrivate.“A forza di stare fermi - dice l’assessora regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Meloni a Pulp Podcast da Fedez si allinea agli Usa: “Non possiamo permetterci che Iran abbia la bomba nucleare” - VIDEO"È più pericolosa una guerra oggi per impedire all'Iran di avere una bomba nucleare o è più pericoloso che il regime ayatollah possa attaccarmi... "Lo stadio? Quello che possiamo permetterci"Boogna, 16 febbraio 2026 – "Cercherei di fare la cosa che possiamo permetterci, così almeno la portiamo a casa".