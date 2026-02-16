Lo stadio? Lo costruiremo in base alle risorse disponibili, dice Boogna il 16 febbraio 2026, spiegando che preferisce puntare su un progetto fattibile, anche se più semplice.

Boogna, 16 febbraio 2026 – "Cercherei di fare la cosa che possiamo permetterci, così almeno la portiamo a casa". Sull’eterno dilemma restyling del Dall’Ara o stadio nuovo, il sindaco Lepore sceglie la via del "pragmatismo" come la definisce lui stesso. E assicura che la giunta sta dialogando "in modo positivo con il Bologna", dopo avere fatto la scelta "di fatto in comune accordo" di congelare il progetto iniziale di sistemazione dell’impianto di via Andrea Costa. "Al termine di questo percorso – assicura il sindaco – faremo un’altra proposta alla città. Con le risorse è possibile fare tutto (restyling o nuova struttura; ndr), vediamo se qualcun altro oltre a noi e al club rossoblù è disposto a mettere altri fondi" per portare a termine uno dei progetti più accidentati degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lo stadio? Quello che possiamo permetterci"

In un contesto di crescente aumento degli affitti, due ex coniugi di Lucca hanno deciso di condividere nuovamente una casa, trovando in questa soluzione un modo per affrontare le spese e mantenere una vita dignitosa.

Un episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio davanti allo stadio comunale ‘Augusto Bisceglie’ di Aversa, coinvolgendo giovani coinvolte in una rissa.

Stadio _ Muoio Un Po (Testo)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.