Il lato umano del Figlio di Dio | a Mesagne in scena The Man Jesus

A Mesagne si terrà uno degli appuntamenti dello spettacolo teatrale “The Man Jesus”, che si svolge in tre città della Puglia. L’evento presenta la rappresentazione sulla vita di un personaggio noto come Figlio di Dio, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza teatrale dedicata a questa figura. La manifestazione si inserisce in un circuito più ampio di spettacoli programmati nella regione.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend MESAGNE - Tre appuntamenti consecutivi in Puglia, per lo spettacolo teatrale “The Man Jesus”. E uno di questi è a Mesagne. Arriva per la prima volta in Italia lo straordinario monologo di Matthew Hurt: un viaggio nella vita di Gesù attraverso gli occhi degli uomini e delle donne che lo circondavano. Il testo originale è di Matthew Hurt, la traduzione dall'originale di Jacopo Rosso Ciufoli, le musiche curate da Papa Dj e i costumi affidati a Sandra Cardini. A Mesagne andrà in scena venerdì 20 marzo 2026, alle 20:30, presso il Teatro Comunale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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PREGHIERE DEL MATTINO. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. TI ADORO. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa' che sia - facebook.com facebook