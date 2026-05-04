I segreti del corpo umano ecco il quarto libro del giovanissimo Gabriele Ciancuto

A soli 14 anni è già al quarto libro e alfiere della Repubblica: I segreti del corpo umano segna il nuovo traguardo editoriale dell’amerino Gabriele Ciancuto, classe 2011, giovane autore e illustratore scientifico per bambini, premiato dal presidente Sergio Mattarella per il suo impegno nella.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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