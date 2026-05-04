Lunedì pomeriggio alle 16:10, su Rai 1, va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore. La soap, in programmazione dal 2015, presenta le vicende dei protagonisti coinvolti in diverse situazioni. Nelle anticipazioni del 4 maggio 2026, si segnala che Greta si trova coinvolta in un grave incidente, che avrà ripercussioni sulla trama della puntata.

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 160. Greta vittima di un grave incidente, Adelaide teme per le sorti di Odile, scomparsa da giorni. Ecco le anticipazioni di lunedì 4 maggio. Nella puntata precedente di giovedì 30 aprile. Giovedì 30 aprile abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 4 maggio 2026: Greta vittima di un grave incidente

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