Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 132. Ecco le anticipazioni di martedì 24 marzo 2026, in onda dopo il cambio di programmazione di lunedì 23 marzo. Nella puntata precedente di venerdì 20 marzo. Nella puntata di venerdì 20 marzo abbiamo lasciato Irene che coinvolge Johnny in una sorpresa a Cesare e il magazziniere pensa al suo futuro e al suo desiderio di partire. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 24 marzo 2026: Delia e la notte d’amore

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