Il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del dicastero delle Cause dei Santi, ha preso posizione a difesa di Papa Leone XIV, recentemente oggetto di commenti critici da parte di Donald Trump. La questione riguarda alcune dichiarazioni attribuite all’ex presidente degli Stati Uniti, considerate dal cardinale “deliranti”. Semeraro ha espresso chiaramente la sua opinione, evidenziando la differenza tra le parole di Trump e le affermazioni ufficiali del Papa.

Il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del dicastero delle Cause dei Santi, interviene in difesa di Papa Leone XIV, da qualche settimana al centro degli attacchi di Donald Trump. “Io non lo so se ciò che mette a rischio la vita delle persone sia Papa Leone che fin dalla prima sera del suo pontificato ha parlato di una pace disarmata e disarmante, o la guerra. Qualche giorno fa il vicepresidente J.D. Vance ha esortato il Papa a essere prudente e studiare un po’ la teologia: ora, al di là del fatto che ciascuno di noi deve continuare a studiare, e anche supponendo il fatto che l’essere guida suppone l’esercizio della virtù della prudenza, credo che affermazioni di questo tipo abbiano un carattere delirante “, ha detto in un’intervista al quotidiano La Repubblica.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cardinal Semeraro difende Papa Leone: “Da Trump e Vance parole deliranti”

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