Notte movimentata al porto di Rimini dove un ragazzo di 19 anni è caduto nelle acque del porto canale, forse dopo aver ecceduto con l’alcol. Il giovane è stato salvato grazie all’intervento della Guardia Costiera, allertata dopo l’arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri. L’episodio è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza in piazzale Boscovich. Secondo quanto emerso, il ragazzo stava festeggiando con alcuni amici i 100 giorni all’esame di maturità quando, su di giri dopo aver forse bevuto qualche bicchiere di troppo, è finito in acqua. A dare l’allarme sono stati proprio i carabinieri che hanno contattato la sala operativa della Capitaneria di Porto di Rimini, chiedendo l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

100 giorni alla maturità. A 19 anni cade nel porto dopo i festeggiamenti

