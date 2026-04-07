A Alba si festeggia il centenario di Giovanni, che ha vissuto tutta la vita nella stessa casa, dove attualmente risiede. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari e rappresentanti istituzionali, che hanno portato i loro auguri. Giovanni ha compiuto 100 anni e si trova in buona salute, circondato dall’affetto dei suoi cari nel suo domicilio storico.

Alba celebra il centenario di Giovanni Milano, un cittadino che ha raggiunto i 100 anni di vita tra l’affetto dei familiari e il riconoscimento istituzionale. Il martedì 7 aprile è stato segnato dalla visita del primo cittadino Alberto Gatto, che si è recato personalmente a salutare il signor Milano per l’occasione del suo compleanno. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità, durante il quale i due hanno avuto modo di dialogare piacevolmente. L’evento non è solo una ricorrenza privata, ma un momento di condivisione pubblica. Il sindaco Gatto ha voluto portare gli auguri dell’intera Amministrazione comunale e della comunità albese, sottolineando come un traguardo simile meriti profonda ammirazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Centenario a Alba: Giovanni ha costruito la casa dove vive a 100 anni

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