Il campo da basket riqualificato diventerà una struttura polifunzionale utile anche alla socialità

A Ancona stanno per iniziare i lavori per il progetto “Sport Illumina”, un intervento finanziato dal Ministero e gestito da Sport e Salute. L’obiettivo è riqualificare un campo da basket e trasformarlo in una struttura polifunzionale aperta anche ad attività sociali. La riqualificazione prevede la modifica degli spazi esistenti per renderli più funzionali e accessibili alla comunità locale.

Grazie al progetto "Sport Illumina" la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area per i primi sei anni sarà interamente a carico di una società controllata dal Mef ANCONA – È prossimo l’inizio dei lavori per il progetto “Sport Illumina”, intervento attuato a livello ministeriale da Sport e Salute che ne sostiene i costi di realizzazione. L’intervento riguarda un’area verde di proprietà comunale, già dotata di un campetto da basket in disuso da anni, collocata tra i quartieri Piano San Lazzaro e Grazie. Il progetto prevede la riqualificazione complessiva dello spazio e la realizzazione di una piastra polifunzionale di circa 300 metri quadrati, pensata per ospitare diverse attività sportive e momenti di aggregazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Il campo da basket riqualificato diventerà una struttura polifunzionale utile anche alla socialità Articoli correlati Mezzo milione per l’ex scuola: diventerà una struttura ricettivaPrende corpo il progetto di riqualificazione dell’ex edificio scolastico di Corniolo, destinato a diventare struttura di ricettività extralberghiera... Leggi anche: Quara, la struttura polifunzionale è realtà Tutto quello che riguarda Il campo da basket riqualificato... Temi più discussi: Il progetto RiqualifichiAMO: nuova vita per il campo da basket al Villaggio Dante; Nuova vita per il campo da basket al Villaggio Dante; Quinto, in arrivo campo da volley e basket a uso gratuito; Inaugurato il nuovo campo da Basket di San Desiderio. Primo canestro e fatidica inaugurazione: ecco il nuovo campo da basket del PincioSabato la presentazione del nuovo impianto finalmente restituito alla città di Civitavecchia. Un intervento di riqualificazione realizzato con il sostegno della Fondazione Molinari ... civonline.it Inaugurato il nuovo campo da basket del Pincio: una giornata di sport, partecipazione e comunitàLa nota del Comune di Civitavecchia e della Fondazione Molinari Grande partecipazione questa mattina al Parco del Pincio per l’inaugurazione del nuovo campo da basket, restituito alla città al termine ... terzobinario.it Ancora tempo di nazionali Francisco #Conceicao é rimasto in campo per i primi 45 minuti nello 0-0 tra il suo Portogallo ed il Messico prima di lasciare il posto a Pedro Neto Pierre #Kalulu con la sua Francia ha vinto contro la Colombia di Juan #C - facebook.com facebook Lo slogan di #FabioParatici per cambiare la #Fiorentina, non solo in campo x.com