Il nuovo bando sotto accusa | Tra Aler e Comuni messe in gioco poco più di venti di abitazioni

Da ilgiorno.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo bando dedicato all’edilizia residenziale pubblica sta suscitando critiche per il numero di abitazioni coinvolte. Secondo le fonti, tra Aler e i Comuni coinvolti, sono state messe in gioco poco più di venti unità abitative. La questione mette in evidenza le differenze tra i progetti di rigenerazione urbana e le limitate risorse destinate alle case popolari nella zona di Monza.

L’altra faccia della Monza che costruisce e rigenera è quella, più fragile, dell’ edilizia residenziale pubblica. Mentre la variante al Piano di governo del territorio promette di rafforzare la manutenzione e il recupero degli alloggi Sap grazie ai proventi delle monetizzazioni, l’ emergenza abitativa resta tutta nei numeri, e nelle graduatorie. Il prossimo banco di prova sarà il bando in apertura dall’11 maggio al 12 giugno per l’ambito territoriale di Monza-Villasanta-Brugherio. Le unità disponibili, però, accendono le polemiche: 10 alloggi messi a disposizione da Aler, 7 dal Comune di Brugherio e 6 in ’stato di fatto’ - cioè abitazioni che richiedono interventi a carico degli assegnatari - da parte del Comune di Monza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il nuovo bando sotto accusa tra aler e comuni messe in gioco poco pi249 di venti di abitazioni
© Ilgiorno.it - Il nuovo bando sotto accusa: "Tra Aler e Comuni messe in gioco poco più di venti di abitazioni"

Notizie correlate

Salerno, bando di assunzioni sotto accusa: date vicine alle elezioni? Cosa sapere Salerno, prove bando Salerno Solidale programmate tra il 19 e il 22 maggio 2026.

Leggi anche: Venti di cambiamento alla Sispi, dopo le 16 assunzioni c'è il bando per il nuovo direttore generale

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Il nuovo bando sotto accusa: Tra Aler e Comuni messe in gioco poco più di venti di abitazioni; Aler abbandona i quartieri: mercoledì corteo e presidio sotto la sede di viale Romagna; Case Aler, la Regione stanzia 12 milioni di euro per la manutenzione: Salvaguardiamo anche i canoni di locazione.

Pecore Sotto Copertura: il nuovo trailer ufficiale del film con Hugh JackmanDal 7 maggio nei cinema italiani con Eagle Pictures una commedia davvero insolita, dove a investigare su un omicidio non sono detective umani ma un branco di pecore appassionate di libri gialli. Ecco ... comingsoon.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.