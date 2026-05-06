Il nuovo bando sotto accusa | Tra Aler e Comuni messe in gioco poco più di venti di abitazioni

Un nuovo bando dedicato all’edilizia residenziale pubblica sta suscitando critiche per il numero di abitazioni coinvolte. Secondo le fonti, tra Aler e i Comuni coinvolti, sono state messe in gioco poco più di venti unità abitative. La questione mette in evidenza le differenze tra i progetti di rigenerazione urbana e le limitate risorse destinate alle case popolari nella zona di Monza.

L’altra faccia della Monza che costruisce e rigenera è quella, più fragile, dell’ edilizia residenziale pubblica. Mentre la variante al Piano di governo del territorio promette di rafforzare la manutenzione e il recupero degli alloggi Sap grazie ai proventi delle monetizzazioni, l’ emergenza abitativa resta tutta nei numeri, e nelle graduatorie. Il prossimo banco di prova sarà il bando in apertura dall’11 maggio al 12 giugno per l’ambito territoriale di Monza-Villasanta-Brugherio. Le unità disponibili, però, accendono le polemiche: 10 alloggi messi a disposizione da Aler, 7 dal Comune di Brugherio e 6 in ’stato di fatto’ - cioè abitazioni che richiedono interventi a carico degli assegnatari - da parte del Comune di Monza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nuovo bando sotto accusa: "Tra Aler e Comuni messe in gioco poco più di venti di abitazioni" Notizie correlate Salerno, bando di assunzioni sotto accusa: date vicine alle elezioni? Cosa sapere Salerno, prove bando Salerno Solidale programmate tra il 19 e il 22 maggio 2026. Leggi anche: Venti di cambiamento alla Sispi, dopo le 16 assunzioni c'è il bando per il nuovo direttore generale Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il nuovo bando sotto accusa: Tra Aler e Comuni messe in gioco poco più di venti di abitazioni; Aler abbandona i quartieri: mercoledì corteo e presidio sotto la sede di viale Romagna; Case Aler, la Regione stanzia 12 milioni di euro per la manutenzione: Salvaguardiamo anche i canoni di locazione. Pecore Sotto Copertura: il nuovo trailer ufficiale del film con Hugh JackmanDal 7 maggio nei cinema italiani con Eagle Pictures una commedia davvero insolita, dove a investigare su un omicidio non sono detective umani ma un branco di pecore appassionate di libri gialli. Ecco ... comingsoon.it #questiontime: #sanità, #infrastrutture, case ALER e concessioni idroelettriche tra gli argomenti trattati nella seduta di oggi dal @ConsLomb leggi su #LombardiaQuotidiano tinyurl.com/2hnfchc3 x.com Ridurre il #contenzioso con gli inquilini: è questo l’obiettivo della convenzione firmata questa mattina a #PalazzoPirelli tra il Difensore regionale della Lombardia di Regione Lombardia e ALER Brescia-Cremona-Mantova. La convezione nasce dal Protocollo d - facebook.com facebook