Venti di cambiamento alla Sispi dopo le 16 assunzioni c' è il bando per il nuovo direttore generale

La Sispi ha avviato il bando per il nuovo direttore generale, dopo aver assunto 16 esperti informatici da dicembre. La società, controllata dal Comune, gestisce i sistemi digitali dell’Amministrazione comunale. La scelta mira a rafforzare la leadership e migliorare i servizi digitali offerti. La selezione punta a trovare una figura che possa guidare i progetti futuri e rispondere alle esigenze della pubblica amministrazione. La decisione influisce sulla strategia digitale del Comune.

Spirano venti di cambiamento alla Sispi. Dopo i 16 esperti informatici assunti a partire dallo scorso dicembre, la società partecipata unicamente dal Comune, che gestisce il sistema informatico e telematico dell'Amministrazione, è alla ricerca di un nuovo direttore generale. Il bando per il manager, firmato dalla presidente Giovanna Gaballo, è stato pubblicato ieri (23 febbraio 2026). C'è tempo fino al 25 marzo per candidarsi alla selezione che sarà effettuata attraverso una procedura comparativa, per curriculum e colloquio (Qui il link con tutte le istruzioni per inviare le istanze).