Salerno bando di assunzioni sotto accusa | date vicine alle elezioni

A Salerno, il bando di assunzioni di Salerno Solidale prevede le prove tra il 19 e il 22 maggio 2026. La candidata Elisabetta Barone ha sollevato una contestazione riguardo alla coincidenza tra le date delle selezioni e le elezioni comunali, ritenendo che questa sovrapposizione possa influire sui tempi del processo di assunzione. La questione è stata sollevata pubblicamente, ma al momento non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali alle date previste.

? Cosa sapere Salerno, prove bando Salerno Solidale programmate tra il 19 e il 22 maggio 2026.. La candidata Elisabetta Barone contesta la sovrapposizione temporale con le elezioni comunali.. Tra le strade di Salerno e i corridoi della politica locale, il bando per le nuove assunzioni di Salerno Solidale ha scatenato un dibattito acceso a pochi giorni dalle elezioni comunali previste per il 24 e il 25 maggio 2026. La decisione di fissare le prove selettive proprio in coincidenza con la tornata elettorale ha sollevato interrogativi sulla gestione istituzionale del calendario amministrativo. Il percorso previsto dal bando della società municipalizzata punta a ricostituire diverse figure professionali necessarie alla città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, bando di assunzioni sotto accusa: date vicine alle elezioni Notizie correlate Concorsi durante le elezioni comunali, è polemica sul bando di Salerno SolidaleScoppia il caso sulla scelta delle date fissate per alcune selezioni pubbliche indette da Salerno Solidale, società municipalizzata del Comune. Salerno, polemica al Conservatorio: nomina sotto accusa per legami politiciL’amministrazione del Conservatorio Martucci di Salerno è finita al centro di una polemica istituzionale che ha raggiunto i palazzi romani, dopo che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concorsi durante le elezioni comunali, è polemica sul bando di Salerno Solidale; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cos’è, Come Funziona e Beneficiari; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: Bandi Attivi e Confronto; L'ASL assume 33 coadiutori amministrativi: serve la scuola dell’obbligo, posti a tempo indeterminato. Asl di Salerno. Pubblicati i bandi per l’assunzione di 91 dirigenti mediciCome anticipato da Quotidiano Sanità, via libera ai concorsi per l’assunzione di 91 dirigenti medici alla Asl di Salerno. Le domande di partecipazione entro il 9 marzo 2017. Pubblicati sulla Gazzetta ... quotidianosanita.it Assunzioni a Salerno: si ricercano 61 figure per il personale comunale nel 2016Il Comune di Salernoannuncia le procedure per assumere, entro l'anno, nuovo personale in vari ambiti lavorativi. Il segretario generale Ornella Menna nel corso di una riunione ha comunicato ai ... it.blastingnews.com Con l'apertura dei cantieri sulla Napoli-Salerno ci saranno 100 operai al lavoro in simultanea ogni giorno - facebook.com facebook