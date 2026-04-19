Domenica 19 aprile 2026, il campo di gioco si appresta ad accogliere la partita tra Novara e Cittadella. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e mostrano le scelte tattiche dei due allenatori. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per il confronto pomeridiano che si preannuncia impegnativo. La sfida si svolgerà nel rispetto del calendario previsto per questa giornata di campionato.

Il campo di gioco si prepara ad accogliere la sfida tra Novara e Cittadella in questa domenica 19 aprile 2026, con le formazioni ufficiali che delineano i piani tattici per il confronto pomeridiano. L’incontro vede schierate le compagini guidate rispettivamente da Andrea Dossena e Manuel Iori, con il Sig. Giorgio Di Cicco di Lanciano incaricato della direzione d’arbitro, assistito da Matteo Taverna di Bergamo e Andrea Galluzzo di Locri. Il quarto ufficiale sarà invece Riccardo Dasso di Genova, mentre Gennantonio Martone di Monza presiederà l’operatore FVS. Le scelte tecniche per il duello tattico. La squadra di casa, il Novara Football Club, scende in campo con una formazione composta da Boseggia tra i pali e un reparto difensivo guidato da Lartey, Lanini, Di Cosmo e Lorenzini, quest’ultimo con il compito di coordinare il gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara-Cittadella: Dossena e Iori pronti allo scontro tattico

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