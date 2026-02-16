Fantacalcio la Lega Serie A ‘compra’ la maggioranza della società che detiene l’app | l’annuncio ufficiale

La Lega Serie A ha deciso di acquistare la maggioranza della società che possiede l’app di Fantacalcio, nel tentativo di controllare direttamente il gioco. Durante l’assemblea di oggi, i rappresentanti hanno approvato l’operazione con 15 voti favorevoli, tre contrari e due astenuti. La scelta mira a rafforzare la gestione del gioco e a migliorare l’esperienza degli utenti, coinvolgendo maggiormente le istituzioni calcistiche.

“Nell’Assemblea odierna abbiamo preso una serie di decisioni, la più importante è quella relativa al gioco del fantacalcio: la Lega Calcio Serie A ha infatti deliberato, con 15 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti, l’ acquisizione della maggioranza della Società che detiene Fantacalcio.it e le relative applicazioni. Il prodotto sarà sempre più appetibile per gli utenti, con la possibilità di arricchirlo con le nostre immagini e svilupparlo anche all’estero”. Lo ha detto al termine dell’Assemblea di Lega Calcio Serie A odierna dal Presidente Ezio Simonelli. “Abbiamo poi approvato le modifiche statutarie al cosiddetto ‘ paracadute ‘, che consentiranno alle Società che dovessero retrocedere in Serie B di utilizzare questo ‘paracadute’ già ai fini degli indici di liquidità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fantacalcio, la Lega Serie A ‘compra’ la maggioranza della società che detiene l’app: l’annuncio ufficiale Fantacalcio: acquisita la maggioranza della Lega Serie A per 40 milioni di euro La Lega Serie A è stata acquistata per 40 milioni di euro, portando un nuovo impulso al settore del Fantacalcio in Italia. La Lega Serie A acquista il Fantacalcio: ufficiale l’operazione Quadronica La Lega Serie A ha annunciato l’acquisto del 51% di Quadronica, la società che gestisce il marchio Fantacalcio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I consigli per il Fantacalcio su Radio Tv Serie A; Ecco come la Serie A comprerà Fantacalcio con un’operazione a costo zero; La Serie A vuole acquistare il Fantacalcio: la Lega fissa l'assemblea per decidere, ecco l'offerta; La Lega di Serie A vuole comprare il Fantacalcio. La Serie A è vicino all’acquisto del Fantacalcio: ecco la situazione!La Serie A sta per mettere le mani sul 51% delle quote del colosso sportivo che tutti gli italiani amano, ossia Fantacalcio! generationsport.it La Serie A compra il Fantacalcio: tutti i dettagli dell'operazioneLa Serie A compra il Fantacalcio. L’assemblea di Lega tenutasi oggi a Milano, come annunciato dal presidente Ezio Simonelli, ha deliberato l’acquisizione. tuttomercatoweb.com Gerry #Cardinale e Paolo #Scaroni hanno incontrato oggi il Presidente della Lega Serie A Ezio #Simonelli e l’Amministratore Delegato Luigi #DeSiervo per un confronto sui temi prioritari per il futuro del calcio italiano: dalla modernizzazione dei diritti TV all’es x.com Marotta su Saviano: “Dispiacere umano, parleranno gli avvocati” Nel corso dell’assemblea di Lega Serie A a Milano, Giuseppe Marotta interviene anche sulle dichiarazioni di Roberto Saviano relative al caso Inter-Juventus. “C'è dispiacere, umano. Non so nea - facebook.com facebook