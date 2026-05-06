Nel suo nuovo saggio pubblicato da Raffaello Cortina Editore, Luciano Floridi analizza i temi legati all’etica dell’informazione e alle questioni morali sollevate dalla società digitale. Il testo si concentra sui valori e le responsabilità che emergono nell’epoca dell’era dell’informazione, offrendo un approfondimento sui dilemmi etici connessi alle tecnologie e alle pratiche digitali.

Nel nuovo saggio Il nodo etico, in uscita per Raffaello Cortina Editore, Luciano Floridi esplora l’etica dell’informazione e le sfide morali della società digitale. La rivoluzione digitale ha trasformato in profondità il modo in cui viviamo, comunichiamo e comprendiamo il mondo. In questo scenario in continua evoluzione, la filosofia è chiamata a fornire strumenti per interpretare e orientare il cambiamento. È da questa esigenza che nasce “Il nodo etico. Informazione e valori nella società digitale”, la nuova opera di Luciano Floridi, in uscita per Raffaello Cortina Editore il 12 maggio 2026. Considerato uno dei massimi studiosi internazionali di filosofia dell’informazione, Floridi propone in questo volume un quadro etico organico per affrontare le sfide poste dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Il nodo etico”: Luciano Floridi indaga valori e responsabilità nell’era dell’informazione

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