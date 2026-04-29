Minori dietro lo schermo | abusi diritti e responsabilità nell' era dell' AI

Negli ultimi anni, sono aumentate le segnalazioni di abusi e violazioni dei diritti dei minori online. Le piattaforme digitali, spesso usate dai più giovani per socializzare e apprendere, sono anche teatro di rischi e pericoli. Le autorità stanno affrontando questa realtà mettendo in atto nuove normative e strumenti di contrasto, mentre genitori e educatori cercano di trovare un equilibrio tra libertà e protezione in un mondo sempre più connesso.

La tutela dei minori negli ambienti digitali parte da un dato decisivo: il digitale non è uno spazio separato dalla vita reale, ma un ambito in cui si producono effetti concreti sulla dignità, sulle relazioni e sulla vulnerabilità dei più piccoli. In questa prospettiva, anche la riflessione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it D4vd Murder Case EXPLODES: Alleged Motive, Gruesome Evidence & Family Speaks Notizie correlate Migranti, l’accoglienza nell’era Meloni? Sovraffollamento artificiale, tagli ai servizi e minori allo sbando: il rapportoL’accoglienza in Italia non è vittima di una pressione migratoria fuori controllo, ma di una precisa scelta politica che trasforma la gestione... "Note dietro lo schermo" con l’Orchestra GiovanileLa rassegna ‘Concerti Animati’ torna al Ridotto del teatro delle Muse di Ancona oggi (ore 11) con un appuntamento che unisce musica, immaginazione e... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Social sotto i 16 anni, lo psicologo Lavenia: Vietare non basta, serve il patentino digitale obbligatorio; Pedopornografia online: smantellata rete nazionale, coinvolto anche un uomo residente in Ciociaria.