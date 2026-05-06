Il negozio di alimentari è abusivo ruba l'energia elettrica e vende cibo avariato | scatta il sequestro a Scampia

Durante un controllo nelle zone di Napoli, la Polizia Municipale ha sequestrato un negozio di alimentari che operava in modo abusivo. Sono state riscontrate irregolarità legate al furto di energia elettrica e alla vendita di cibo avariato. Il blitz ha coinvolto anche attività nel quartiere di Pianura, oltre a quella di Scampia, dove sono state scoperte le principali violazioni.