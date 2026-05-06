In molti paesi occidentali si parla ormai da tempo della crisi della democrazia liberale e della crescente diffusione di ideologie nazional-populiste. Questi movimenti si sono diffusi in diverse nazioni, suscitando discussioni sui cambiamenti nelle dinamiche politiche e sociali. La presenza di questa ideologia si manifesta attraverso partiti e leader che adottano retoriche nazionaliste e populiste, influenzando il panorama politico globale.

In tutti paesi occidentali si discute della crisi della democrazia liberale e della debolezza delle forze politiche che dovrebbero difenderne i principi, dinanzi alla minaccia rappresentata dal populismo e dalla crescente aggressività di autocrazie e regimi illiberali come la Russia di Vladimir Putin, che sono poi i principali sostenitori, anche finanziari, dei suddetti partiti populisti. Motivo per cui la minaccia, alla fine, è una sola. Il surreale dibattito attorno al caso Biennale e alla cosiddetta libertà dell’arte è solo l’ultima dimostrazione di quanto nel nostro Paese, tuttavia, una tale consapevolezza sia quasi del tutto assente, o comunque largamente minoritaria.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il nazional-populismo è l’unica ideologia davvero globale

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