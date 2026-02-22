Gli Stati Uniti dominano il mercato farmaceutico globale | una quota davvero enorme

Gli Stati Uniti controllano una quota enorme del mercato farmaceutico mondiale a causa di investimenti massicci in ricerca e sviluppo. Le aziende americane introducono molte innovazioni e detengono numerosi brevetti che rafforzano la loro posizione dominante. Questa superiorità favorisce prezzi più elevati e un accesso più difficile ai farmaci in altre nazioni. La presenza forte delle multinazionali statunitensi si riflette anche sui prezzi e sulla distribuzione globale dei farmaci.

Una corsia di farmacia racconta più di un report: confezioni lucide, cartelli su nuovi trattamenti, prezzi che fanno riflettere. Da qui parte un viaggio dentro un mercato che muove ricerca, speranze e miliardi, con un protagonista difficile da ignorare. Entro in una farmacia di Boston e noto un poster su un nuovo farmaco per l’obesità. La commessa dice che va a ruba. Non è solo una scena americana. È un indizio. Qui si testano tendenze che poi fanno il giro del mondo. Il punto è semplice. Gli Stati Uniti lanciano prima. Fanno da vetrina per i nuovi farmaci da prescrizione. Il regolatore approva in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Temporeale.info

