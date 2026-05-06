Il Napoli vuole Atta ma la concorrenza è molto forte

Il Napoli ha manifestato interesse per il centrocampista dell’Udinese, inserendolo nella lista di possibili acquisti per la prossima sessione di mercato. Il giocatore è considerato un profilo utile per rinforzare il reparto mediano. Tuttavia, ci sono altre squadre che stanno seguendo attentamente la situazione e potrebbero presentare offerte, rendendo il trasferimento difficile da concretizzare. La trattativa resta aperta e si aspetta di capire quali decisioni prenderanno le parti coinvolte.

“L’Udinese attende offerte da parte delle big d’Europa per Arthur Atta. Il centrocampista è stato seguito dai principali club italiani ma la richiesta dei bianconeri è davvero molto alta. Perché in Friuli chiedono una base di 40 milioni di euro per accettare di perdere il proprio gioiello, arrivato due anni fa dal Metz e riscattato – dopo l’iniziale prestito – per circa 8 milioni. La sensazione è che possa andare in una squadra all’estero. Perché ci sono Arsenal, Manchester City e Barcellona che lo stanno seguendo con interesse. Il Napoli lo ha fatto negli ultimi mesi sin da dicembre scorso per sostituire eventualmente Zambo Anguissa – che può essere un nome in uscita, con un solo anno di contratto con gli azzurri – seppur con caratteristiche diverse.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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