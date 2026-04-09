Il Napoli continua a seguire con attenzione il centrocampista del Wolverhampton, considerato uno dei possibili acquisti per la prossima sessione di mercato estivo. La società azzurra sta monitorando la situazione del giocatore, che resta tra gli obiettivi principali, anche se la concorrenza di altri club si fa sempre più agguerrita. La trattativa non è ancora ufficiale e le squadre coinvolte stanno definendo i dettagli.

La dirigenza partenopea è al lavoro in vista del prossimo mercato estivo. Come scrive sui social il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli non molla la presa per il centrocampista del Wolverhampton Joao Gomes. Il club azzurro continua a parlare con l’agente del giocatore Jorge Mendes, ma sul centrocampista non c’è solo l’interesse partenopeo, ma anche di club inglesi e spagnoli. Cannavaro: “Ferrara? Io gli ho detto di non arrabbiarsi, è inutile. Ci sono dinamiche da professionista che vanno capite” Marchetti: “Inter? Il peso delle partite si fa sentire, ma non è scoppiata” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli non molla Joao Gomes, ma la concorrenza è forte

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