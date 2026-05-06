Il Napoli premia McTominay e Rrahmani | pronto ritocco dell’ingaggio

Il club ha deciso di aumentare gli ingaggi di due dei suoi giocatori, Scott McTominay e Amir Rrahmani. La decisione arriva dopo le recenti prestazioni in campo dei due calciatori. L'operazione riguarda un ritocco degli stipendi, che sarà comunicato ufficialmente nelle prossime settimane. La scelta viene confermata dal club senza indicare ulteriori dettagli sui numeri o le tempistiche precise.

In arrivo un ritocco dell’ingaggio per Scott McTominay e Amir Rrahmani. Come riporta il quotidiano Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe infatti lavorando all’adeguamento contrattuale di due dei protagonisti delle ultime stagioni azzurre. Previsto un importante adeguamento anche per Rrahmani, ormai leader della difesa azzurra. Il centrale kosovaro sarebbe vicino a un rinnovo fino al 2029 con stipendio superiore ai 3 milioni di euro annui. 49^ Torneo Vignola- Carpi a casa, il Bologna passa il turno in rimonta. Rileggi la diretta live Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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