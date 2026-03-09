Thuram Juve pronto il rinnovo anti Premier League | previsto un ritocco dell’ingaggio I dettagli

La Juventus ha deciso di rinnovare il contratto di Thuram, con un aumento dello stipendio. La firma è prevista nelle prossime settimane e il nuovo accordo mira a rafforzare la sua permanenza in squadra. La società sta lavorando per definire i dettagli del rinnovo, che dovrebbe includere anche alcune modifiche alle condizioni economiche attuali. Nessun altro dettaglio ufficiale è ancora stato reso noto.

