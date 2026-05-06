Il muro crollato in via Nairobi | Nessun intervento dopo oltre due mesi strada ancora poco sicura

Dopo più di due mesi dal crollo del muro in via Nairobi, la strada resta in condizioni di totale incuria. Le transenne hanno trasformato il tratto in un passaggio stretto e poco sicuro, mentre l’assenza di illuminazione peggiora la situazione. Non sono stati effettuati interventi di riparazione o messa in sicurezza, lasciando i residenti e i passanti in un’area che continua a presentare rischi. La mancanza di interventi concreti rende evidente la prolungata incertezza sulla gestione della situazione.

La strada, oltre a non essere stata rimessa in totale sicurezza, è stata ridotta a un budello a causa della presenza delle transenne ed è rimasta completamente al buio. Convivono coi disagi da oltre due mesi e mezzo residenti e passanti che transitano da via Nairobi, nel tratto in cui lo scorso.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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