Il Milan ha subito una sconfitta per 2-0 nella partita contro il Sassuolo, con i gol di Berardi al quinto minuto e Laurienté al quarantasettesimo. Durante l'incontro, Tomori è stato espulso al ventiquattresimo minuto per doppia ammonizione. La squadra non segna da 7 partite, con nessun attaccante in rete da due mesi, e anche in questa occasione non ha trovato la via del gol.

Il Milan ha perso 2-0 a Sassuolo. Berardi al quinto minuto, Laurienté al quarantasettesimo. Tomori espulso al ventiquattresimo per doppia ammonizione. Sesta sconfitta in campionato, quarta nelle ultime sette giornate. Ma il dato che racconta il Milan di questo momento non è la sconfitta in sé. È un altro: il Milan non segna più. Quattro gol nelle ultime sette partite di campionato. A secco in cinque di queste. È il crollo di un attacco che fino a febbraio sembrava la forza della squadra e che adesso è diventato il suo problema strutturale. I numeri sono questi: nelle ultime sette giornate (dal 15 marzo a oggi) il Milan ha raccolto 6 punti su 21 disponibili.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Milan non segna più: 4 gol in 7 partite, nessun attaccante in rete da due mesi. A Sassuolo ancora a secco

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