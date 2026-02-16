Movimento Cinque Stelle incontro sulle ragioni del no al referendum sulla giustizia

Il Movimento Cinque Stelle organizza un incontro ad Avellino Scalo il 21 febbraio alle 10, per spiegare perché si oppone al referendum sulla riforma della giustizia. L’appuntamento mira a chiarire i motivi del “no” e si svolge in un momento in cui il voto si avvicina, con molti cittadini ancora confusi sui contenuti della proposta. Durante l’evento, si discuterà anche delle conseguenze pratiche di questa riforma, come il rischio di ingiustizie e di privilegi per certe categorie.

Referendum sulla Giustizia, le ragioni del "No" del Movimento 5 Stelle Il referendum sulla Giustizia rappresenta un momento importante di confronto pubblico sulle modifiche costituzionali approvate dal Parlamento, in particolare riguardo all'ordinamento giudiziario e alla separazione delle carriere dei magistrati.