LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings conquista il Gran Premio podio per Febvre

Durante il Gran Premio di motocross in Argentina, Herlings ha vinto la gara e si è aggiudicato il primo posto, mentre Febvre ha completato il podio. La competizione si è svolta oggi, con aggiornamenti in diretta disponibili online. La diretta è iniziata alle 21.06 e si è conclusa con un ringraziamento ai partecipanti e agli spettatori.

21.06 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 21.05 Herlings vince ancora una volta, ma questa volta lo fa recuperando 7 secondi a Febvre, il pilota olandese da una prova di forza strepitosa conquistando un GP non scontato all'inizio. Febvre c'è ma dovrà lavorare ed evitare infortuni per giocarsela fino alla fine. Vialle deve riprendere il ritmo ma sarà assolutamente un protagonista di questo mondiale. Italiani sfortunati, Adamo chiude in top ten, Guadagnini quattordicesimo e Forato quindicesimo. Incidente per Bonacorsi. 21.04 Ecco l'ordine di arrivo di gara-2: 1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:32.