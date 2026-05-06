Evaristo Beccalossi, noto per la sua creatività e abilità tecnica, ha lasciato un ricordo tra i tifosi nerazzurri. Durante un episodio nel prato di San Siro e piazzale Axum, un monologo di Paolo Rossi si è concentrato su un presunto errore arbitrale, discutendo se un fallo fosse da rigore o meno. L'episodio ha suscitato commenti e discussioni tra gli appassionati di calcio.

Evaristo Beccalossi non ha solo fatto sognare i tifosi nerazzurri con la sua fantasia e il suo talento puro. A piangere la sua morte oggi sono in tanti e tra questi c’è anche Paolo Rossi, il famoso comico di fede interista, che scrisse un famoso monologo, recitato tante volte a teatro e in tv, ispirato al doppio errore dal dischetto del Becca in una partita di Coppa delle Coppe della stagione 1982-1983. Riportiamo di seguito l’intero testo tratto da “Si fa presto a dire pirla". Milano 27052007 serie A TIM 200607 festa scudetto e consegna coppa campionato inter-torino nella foto rossi paolo e beccalossi evaristo ph marco luzzaniag aldo liverani s.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il monologo di Paolo Rossi su Beccalossi tra il prato di San Siro e piazzale Axum: “Se non è rigore questo qui...”

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Di Evaristo mi rimarranno tanti ricordi. La più memorabile resta quando sul palco due anni fa con Paolo Rossi hanno fatto la gag celebre del doppio rigore sbagliato con lo Slovan La parola per descriverlo non è calcio ma poesia Se amo l' #Inter e anche grazi x.com