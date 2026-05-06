Di Evaristo Beccalossi si potrebbe raccontare lo scudetto dell’80, i dribbling che spinsero Gianni Brera a ribattezzarlo Driblossi, il pacchetto di Marlboro al giorno e gli allenamenti seri una volta a settimana. Ma ci sono due momenti che lo raccontano meglio di qualsiasi statistica: i due rigori sbagliati in quindici minuti e il monologo che un comico gli dedicò paragonandolo a Charlie Parker. Beccalossi, i rigori e Paolo Rossi: ci vuole talento anche per entrare nella leggenda dalla porta sbagliata. Beccalossi e i due rigori sbagliati in Inter-Slovan Bratislava. 15 settembre 1982, Coppa delle Coppe, Inter-Slovan Bratislava a San Siro. Al 50° l’arbitro fischia un rigore per l’Inter.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Morte Evaristo Beccalossi, il famoso monologo di Paolo RossiI due rigori sbagliati dal Becca contro lo Slovan Bratislava ispirarono il famoso cabarettista interista.

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È inutile spiegarvi Charlie Parker e allora vi racconto Evaristo BeccalossiDal monologo di Paolo Rossi a Beccalossi e Parker, ovvero quando il talento non è continuo ma appare a intervalli, trasformando calcio e jazz in linguaggi dello stesso istante ... sport.virgilio.it

Beccalossi e il monologo di Paolo Rossi sui due rigori sbagliati: ci vuole talento anche per quello Nel monologo «Lode a Evaristo Beccalossi» il comico Paolo Rossi lo paragonò a Charlie Parker. Due modi diversi di essere immortali. https://www.ilnapolista.it/2 - facebook.com facebook

Di Evaristo mi rimarranno tanti ricordi. La più memorabile resta quando sul palco due anni fa con Paolo Rossi hanno fatto la gag celebre del doppio rigore sbagliato con lo Slovan La parola per descriverlo non è calcio ma poesia Se amo l' #Inter e anche grazi x.com