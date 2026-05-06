Il mondo del teatro dice addio a Vincenzo La Marca | era il nipote di Aldo e Carlo Giuffrè

Il mondo del teatro si stringe intorno al lutto per la scomparsa di Vincenzo La Marca, attore di 68 anni. È stato trovato senza vita nella sua abitazione, circondato dalla compagnia del suo cane, Picchio. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati, considerando anche il suo legame familiare con Aldo e Carlo Giuffrè.

Lutto nel mondo del teatro. È morto Vincenzo La Marca. Il noto attore, 68 anni, è stato ritrovato senza vita nella sua casa, vegliato con amore dal suo cagnolino Picchio. La Marca, ricordiamo, proveniva da una famiglia di artisti ed era il nipote di Aldo e Carlo Giuffré.Circa un mese fa, come.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Addio a Vincenzo La Marca, nipote dei Giuffrè: trovato senza vita in casa, vegliato dal suo cagnolino PicchioIl mondo del teatro italiano piange la scomparsa di Vincenzo La Marca, attore di 68 anni, nipote di Aldo e Carlo Giuffrè.

Addio a Vincenzo La Marca. Muore un mese dopo il fratello. La sua vita dedicata al teatroVerrà celebrato questa mattina alle 10 nella Chiesa di San Giacomo della Marca a Porta Cappuccina, il funerale di Vincenzo ‘Enzo’ La Marca, scrittore...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Elisa Di Eusanio, chi è l'attrice: età, film, fidanzato, famiglia, Doc; Improvviso malore stronca l’attore Vincenzo La Marca. Insieme al fratello Emilio, morto da poco, è stato protagonista del teatro brillante; Ascoli in lutto: è morto Emilio Fabrizio La Marca, attore e regista teatrale.

Il mondo del teatro dice addio a Vincenzo La Marca: era il nipote di Aldo e Carlo GiuffrèLutto nel mondo del teatro. È morto Vincenzo La Marca. Il noto attore, 68 anni, è stato ritrovato senza vita nella sua casa, vegliato con amore dal suo cagnolino Picchio. La Marca, ricordiamo, ... napolitoday.it

Addio a Vincenzo La Marca, nipote dei Giuffrè: trovato senza vita in casa, vegliato dal suo cagnolino PicchioEnzo La Marca era nipote dei fratelli Giuffrè. Qualche settimana fa aveva perso suo fratello Emilio. cinemaserietv.it

L’attore, appartenente alla celebrata famiglia napoletana di artisti di cui facevano parte i famosi Aldo e Carlo Giuffrè, è stato trovato ieri senza vita all’interno dell’appartamento in cui attualmente viveva, al fianco del suo inseparabile cagnolino - facebook.com facebook