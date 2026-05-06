Il mondo del teatro dice addio a Vincenzo La Marca | era il nipote di Aldo e Carlo Giuffrè

Da napolitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del teatro si stringe intorno al lutto per la scomparsa di Vincenzo La Marca, attore di 68 anni. È stato trovato senza vita nella sua abitazione, circondato dalla compagnia del suo cane, Picchio. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati, considerando anche il suo legame familiare con Aldo e Carlo Giuffrè.

Lutto nel mondo del teatro. È morto Vincenzo La Marca. Il noto attore, 68 anni, è stato ritrovato senza vita nella sua casa, vegliato con amore dal suo cagnolino Picchio. La Marca, ricordiamo, proveniva da una famiglia di artisti ed era il nipote di Aldo e Carlo Giuffré.Circa un mese fa, come.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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