Addio a Vincenzo La Marca nipote dei Giuffrè | trovato senza vita in casa vegliato dal suo cagnolino Picchio

Vincenzo La Marca, attore di 68 anni e nipote dei noti attori Aldo e Carlo Giuffrè, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, e sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine. La scena è stata vegliata dal suo cagnolino, Picchio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo italiano.

Il mondo del teatro italiano piange la scomparsa di Vincenzo La Marca, attore di 68 anni, nipote di Aldo e Carlo Giuffrè. L’uomo è stato trovato morto da un amico nel suo appartamento di Ascoli Piceno, vegliato dal suo inseparabile cagnolino Picchio. Sebbene le cause ufficiali del decesso non siano state ancora rese note, si ipotizza un arresto cardiaco fatale. La tragedia assume contorni ancora più dolorosi se si considera che la morte di Enzo è avvenuta a poche settimane dalla scomparsa del fratello Emilio, con cui aveva condiviso oltre 35 anni di carriera teatrale. I due artisti hanno rappresentato una delle colonne portanti del teatro brillante italiano, portando in scena la tradizione partenopea di Scarpetta e dei De Filippo sia ad Ascoli che in tutta Italia.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Addio a Vincenzo La Marca, nipote dei Giuffrè: trovato senza vita in casa, vegliato dal suo cagnolino Picchio Notizie correlate Morto l’attore Vincenzo La Marca, il corpo trovato senza vita vegliato dal suo cagnolinoÈ morto all'età di 68 anni Vincenzo La Marca, attore ascolano, trovato senza vita nella sua abitazione, a vegliarlo c'era il suo amato cagnolino. Addio a Vincenzo La Marca. Muore un mese dopo il fratello. La sua vita dedicata al teatroVerrà celebrato questa mattina alle 10 nella Chiesa di San Giacomo della Marca a Porta Cappuccina, il funerale di Vincenzo ‘Enzo’ La Marca, scrittore... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Addio a Vincenzo La Marca. Muore un mese dopo il fratello. La sua vita dedicata al teatro; Addio a Vincenzo Lombardi; Addio a Vincenzo Felleca, ex assessore e punto di riferimento sociale; Addio a Vincenzo Felleca: cordoglio dell’Amministrazione comunale di Sesto. Addio a Vincenzo La Marca. Muore un mese dopo il fratello. La sua vita dedicata al teatroScrittore e attore ascolano di 68 anni, nipote dei mitici Aldo e Carlo Giuffrè, ha lasciato parenti e amici nel dolore più profondo. Era stato parte stabile della ‘Compagnia Maschere Vive’. ilrestodelcarlino.it Addio all’attore, trovato morto nella sua abitazione: accanto a lui il cane inseparabileTrovato senza vita nella sua abitazione di Ascoli Piceno, l’attore e scrittore Vincenzo La Marca aveva 68 anni. Accanto a lui il suo cane inseparabile, mentre si indaga sulle cause del decesso, ipotiz ... notizie.it Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l’ex attaccante dell’Inter, idolo dei tifosi - facebook.com facebook Lutto nel mondo del calcio: addio ad Evaristo Beccalossi. L'ex Inter, idolo dei tifosi nerazzurri, è venuto a mancare all’età di 69 anni x.com