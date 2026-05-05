addio a vincenzo la marca muore un mese dopo il fratello la sua vita dedicata al teatro

Verrà celebrato questa mattina alle 10 nella Chiesa di San Giacomo della Marca a Porta Cappuccina il funerale di Vincenzo La Marca, scrittore e attore ascolano di 68 anni. La sua morte avviene un mese dopo quella del fratello. La vita di La Marca è stata interamente dedicata al teatro, e il suo funerale si svolgerà nella stessa chiesa dove si terrà la cerimonia.

Verrà celebrato questa mattina alle 10 nella Chiesa di San Giacomo della Marca a Porta Cappuccina, il funerale di Vincenzo ‘Enzo’ La Marca, scrittore e attore ascolano di 68 anni, nipote dei mitici Aldo e Carlo Giuffrè. A poco meno di un mese dalla scomparsa del fratello Emilio Fabrizio, anche Enzo, probabilmente a causa di un arresto cardiaco, ha lasciato parenti e amici nel dolore più profondo. Proprio la morte del fratello Emilio, aveva lasciato Enzo in uno stato di profonda depressione. Da qualche tempo viveva a casa di un amico ed è stato proprio lui a trovarlo esanime sul letto accanto all’inseparabile cane ‘Picchio’. Enzo La Marca si...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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