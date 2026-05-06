il mondo attraverso le parole poker di laboratori di scrittura

Quattro laboratori di scrittura si sono svolti questa settimana, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare le proprie capacità narrative. Durante gli incontri, sono stati affrontati vari aspetti della scrittura, dalla composizione di testi brevi alle tecniche di strutturazione più complesse. Gli incontri si sono concentrati sulla pratica e sull’esercizio, senza interventi di docenti o commenti esterni. La partecipazione è stata numerosa e varia per età e provenienza.

La scrittura è una marea di parole che si sparge sulla pagina bianca, che si mette in riga, che si fa stile, che racconta qualcosa, qualsiasi cosa. E non deve rendere conto a nessuno. Tutti possono scrivere, è per questo che la Libreria Libraccio e il Museo della Narrazione presentano ’Sulla scrittura – pratiche e visioni’, quattro laboratori per raccontare il mondo delle parole tra maggio e giugno proprio nella sede del Munar – Museo della narrazione di Firenze (via Vittorio Emanuele II, 192b). Si parte con Vanni Santoni (nella foto) e il suo corso intensivo di dieci ore su ’Le basi della scrittura’. Una full immersion, questo fine settimana (sabato e domenica) che ha come obiettivo offrire una base sulle fondamenta narrative.🔗 Leggi su Lanazione.it

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