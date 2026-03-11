Sora Città che Legge | al via i laboratori di scrittura creativa e biblioterapia per i giovani e adulti

A Sora sono iniziati i laboratori di scrittura creativa e biblioterapia organizzati nell’ambito del progetto “Un incontro di libri”. Le attività sono rivolte sia ai giovani che agli adulti e si svolgono nelle sedi dedicate della città. I partecipanti possono sperimentare tecniche di scrittura e momenti di lettura guidata, con l’obiettivo di promuovere la cultura e il benessere attraverso i libri.

Proseguono le attività di Sora Città che Legge con l’avvio dei laboratori di scrittura creativa e biblioterapia, inseriti nel progetto “Un incontro di libri. La lettura per tutti”, promosso dal Comune di Sora e finanziato dal Centro per il libro e la lettura.L’iniziativa è rivolta ad adulti e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Nel carcere di Chieti un corso di scrittura creativa promosso da "Chieti città che legge": la cultura come motore di rinascitaSi tratta di un progetto formativo rivolto ai detenuti adulti interessati a scoprire la scrittura come strumento di espressione, riflessione e... Sussurri dell'immaginario, a San Donato due laboratori di scrittura creativaVenerdì 23 gennaio e sabato 24 gennaio 2026, presso il Civic Center “Raffaela Carlino” di San Donato, si tiene “Sussurri dell’Immaginario”, due... Approfondimenti e contenuti su Sora Città Temi più discussi: Sora Città che Legge: presentazione del libro La femminanza di Antonella Mollicone; ASL di Frosinone – CiociariATTR, sabato 14 marzo il convegno sull'amiloidosi da transtiretina; Sora, presentazione del libro Le brevi giornate di Argil del Prof. Italo Biddittu; Notizie Sora oggi: ultime news, eventi, cronaca e aggiornamenti dalla città in provincia di Frosinone. Sora: sabato 14 marzo presentazione del libro La femminanza di Antonella MolliconePresentazione a Sora del libro La femminanza di Antonella Mollicone. L’incontro si terrà il 14 marzo nella Sala Consiliare nell’ambito del progetto culturale Sora città che legge. sora24.it Sora Città che Legge: presentazione del libro La femminanza di Antonella MolliconeIl progetto mette in rete biblioteca, museo, scuole, associazioni e realtà culturali del territorio con l’obiettivo di promuovere la lettura come pratica diffusa e condivisa ... tunews24.it Sora Città che Legge: al via i laboratori di scrittura creativa e biblioterapia Nell’ambito del progetto “Un incontro di libri. La lettura per tutti”, promosso dal Comune di Sora e finanziato dal Centro per il libro e la lettura, prendono il via i laboratori di scrittura cre - facebook.com facebook