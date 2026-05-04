Mezzo milione per il diritto allo studio | l’Umbria punta su libri tampon box e laboratori di scrittura

La regione ha approvato i criteri del Programma annuale per il diritto allo studio 2026, destinando circa mezzo milione di euro. La decisione riguarda il finanziamento di iniziative e strumenti come libri di testo, tampon box e laboratori di scrittura. La delibera segue le disposizioni della legge regionale approvata nel 2002, con l’obiettivo di sostenere gli studenti nelle attività scolastiche e formative.

La giunta regionale dell’Umbria ha dato il via libera ai criteri del Programma annuale per il diritto allo studio 2026, un provvedimento atteso che ricalca le linee tracciate dalla legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28. La voce di spesa più consistente assorbe 312.949 euro. Si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto ai fondi ministeriali, pensato per aiutare le famiglie in difficoltà nell’acquisto dei libri di testo. Un supporto concreto laddove la spesa per i materiali scolastici rischia di diventare un ostacolo alla frequenza. Non mancano però le novità sperimentali. Ai progetti di scrittura creativa e artigianato editoriale vengono destinati 28 mila euro, con le scuole secondarie di primo grado come protagoniste.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Umbria, diritto allo studio: la Regione mette mezzo milione di euro, 25mila per i tamponi gratuiti nelle scuoleLa giunta di Stefania Proietti ha approvato su proposta dell’assessore all’Istruzione, Fabio Barcaioli, i criteri del Programma annuale per il... Fondi scuola Umbria 2026: stanziati 500 mila euro per l’acquisto di libri di testo, tampon box gratis e viaggi della memoriaL'Umbria rinnova il proprio impegno verso il mondo dell'istruzione stanziando fondi significativi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: San Bartolomeo al mare: Social Housing mai realizzato, danni per mezzo milione di euro; Mezzo milione per la serie D. Schio, corsa per adeguare lo stadio; Mezzo milione per migliorare l’accesso alla Fortezza di San Piero a Sieve; Dal PNRR un finanziamento di mezzo milione di euro per il Museo Historiale. Stadio Fedini, spogliatoi da rifare. Caccia a mezzo milione di fondi per completare il secondo lottoIl futuro dello stadio della Sangiovannese passa dalla Regione: il Comune partecipa al bando. Da Firenze massimo 400mila euro per l’impiantistica, ma il caro materiali non aiuta il restyling. lanazione.it Mezzo milione per migliorare l’accesso alla Fortezza di San Piero a SieveSCARPERIA E SAN PIERO – Mezzo milione di euro per migliorare la sicurezza e l’accessibilità alla Fortezza medicea di San Martino a San Piero a Sieve. La Regione Toscana ha infatti dato il via libera a ... ilfilo.net Un colpo di fortuna da mezzo milione di euro ha fatto tappa a Cassano Magnago, dove un Gratta e Vinci fortunato è stato venduto nei giorni scorsi senza che si conosca l’identità del vincitore - facebook.com facebook Somalia. Mezzo milione di bambini a rischio sopravvivenza a causa della penuria di alimenti salvavita, aggravata dalla guerra in Iran che ha provocato interruzioni nelle spedizioni. L’apertura dell’Osservatore Romano con l’articolo di @BGuarrera x.com