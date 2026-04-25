Il Santobono di Napoli ottiene titolo IRCCS | polo pediatrico di riferimento nel Sud Italia

L’ospedale Santobono di Napoli ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Con questo status, diventa un polo pediatrico di riferimento nel Sud Italia, rafforzando la sua posizione nel settore sanitario. La certificazione è stata ufficializzata recentemente e riguarda la qualità delle attività di ricerca e assistenza svolte dall’ospedale. La decisione è stata comunicata dalle autorità sanitarie competenti.

"> L’ospedale Santobono Pausilipon diventa IRCCS: una nuova era per la Pediatria. Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’ospedale Santobono Pausilipon ha finalmente ottenuto il riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nell’area della Pediatria. Questo traguardo non rappresenta solo un fondamentale riconoscimento istituzionale, ma segna l’inizio di una fase di sviluppo contraddistinta dal potenziamento delle attività di ricerca, dall’accesso a finanziamenti specifici e da una crescente integrazione tra assistenza clinica e innovazione scientifica.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Santobono di Napoli ottiene titolo IRCCS: polo pediatrico di riferimento nel Sud Italia. Notizie correlate L’ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli IrccsTempo di lettura: 2 minutiCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del mnistro della Salute Orazio Schillaci, l’ospedale Santobono... A Mercogliano il primo polo d’eccellenza del Sud dell’IRCCS PascaleUn centro di ricerca unico nel suo genere, dedicato esclusivamente alla frontiera più avanzata della lotta contro i tumori: l’immunoterapia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, carenza di sangue all'ospedale Santobono, appello sui social: I bambini hanno bisogno del tuo aiuto; L'ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs; L'ospedale Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs pediatrici; L'ospedale Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs pediatrici. Il Santobono di Napoli ottiene titolo IRCCS: polo pediatrico di riferimento nel Sud Italia.Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’ospedale Santobono Pausilipon ha finalmente ottenuto il riconoscimento come Istituto di Ric ... napolipiu.com Santobono Pausilipon, nuovo polo a Napoli Est con la firma dell’archistar: «Pronto tra quattro anni»Il titolo di Irccs non rappresenta solo un marchio di qualità, ma un’opportunità concreta: maggiori finanziamenti, accesso a reti di ricerca nazionali, capacità ... ilmattino.it Adesso è ufficiale. L'ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs. - Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministro della Salute Orazio Schillaci, l'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli entra nella rete degli Istituti d - facebook.com facebook L'ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs. Fico, prestigioso riconoscimento e l'avvio di una nuova fase di crescita #ANSA x.com