il mistero della forza di giorgia meloni

Nel suo nuovo libro, il giornalista politico Valerio Valentini analizza il ruolo e la presenza di Giorgia Meloni nel panorama politico italiano. Attraverso l’approfondimento di eventi e discorsi pubblici, il testo cerca di spiegare come la leader abbia consolidato la propria posizione e influenzato le dinamiche del governo. La narrazione si concentra sui fatti e sulle dichiarazioni ufficiali, senza entrare in giudizi o interpretazioni soggettive.

La marcia sul posto. Il paradosso di Giorgia Meloni è il nuovo libro, pubblicato da Nottetempo, di Valerio Valentini, cronista parlamentare del Post e curatore della newsletter settimanale di politica Montecit. (ci si iscrive qui, è gratis). Il libro parla di lei, ovviamente, di Meloni, e un po’ anche di noi. È un ritratto della presidente del Consiglio, e un po’ anche una sua biografia politica; è un reportage dai luoghi di Roma che le sono più cari, e insieme il racconto di questi tre anni e mezzo di governo, e di come è cambiato, se è cambiato, il paese. L’estratto che segue è tratto dal primo capitolo del libro, che si svolge nella suite di crioterapia utilizzata abitualmente da Meloni, un luogo in cui, a 80 gradi sotto lo zero, Valentini coglie il senso del melonismo.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Montanari ha costruito un’intera identità mediatica sull’attacco sistematico e ossessivo a Giorgia Meloni. Sicuramente una strategia utile alla sua visibilità personale. Meno, forse, alla possibilità di essere preso sul serio. x.com