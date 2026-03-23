Su Giorgia Meloni si abbattono le rovine di questo referendum. Più che la sua leadership nel centrodestra sarà in discussione la propria capacità di resistere a palazzo Chigi anche nella prossima legislatura. Fino a ieri (forse fino alle 15 di oggi) la sua personalità è parsa così forte che persino l’opposizione non ha mosso parola quando lei ha spiegato che non si sarebbe dimessa in caso di sconfitta al referendum. Troppo forte lei, troppo diviso e ancora fragile il campo largo. Invece questo risultato non offre solo un giudizio pesante sulla riforma della magistratura ma ha illustrato che gli italiani, quando ritengono che la posta in gioco sia alta, scendono in campo, corrono al voto e decidono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il volto di Giorgia Meloni sulle rovine di questo Referendum: la sua forza è ridimensionata

Articoli correlati

Cancellato il volto dell’angelo che ricorda Giorgia Meloni. Il restauratore: «Ordini del Vaticano». L’ammissione sulle intenzioni e il dipinto originaleÈ stato cancellato il volto di Giorgia Meloni dall’affresco comparso nella chiesa di San Lorenzo in Lucina.

Leggi anche: Come è (quasi) finita la storia dell'angelo con il volto di Giorgia Meloni

Tutte le bugie di Giorgia Meloni sul referendum

Una selezione di notizie su Giorgia Meloni

Temi più discussi: IL FUTURO DELL’OCCIDENTE PASSA DA GIORGIA MELONI. PAROLA DI UN AMERICANO; Giorgia la rotonda faccela te. A Roma sud i cittadini esasperati si appellano a Meloni contro traffico e incidenti; Italo Bocchino e il libro sulla premier: Giorgia Meloni resta in sella perché ha portato stabilità. Il popolo si fida di lei; Meloni presta il suo volto al referendum. Ma così rischia grosso.

Discorso Giorgia Meloni dopo risultato referendum, come seguire in direttaA che ora parla oggi Giorgia Meloni, a commento del risultato del referendum giustizia? Ecco quando (e dove) seguire il suo discorso in diretta. msn.com

Referendum, Giorgia Meloni: «Occasione persa, avanti ma resta il rammarico». Il video dopo la sconfitta«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza». Inizia così il video pubblicato sui social da Giorgia Meloni ... ilmessaggero.it

"Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l'Italia", così la premier Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al refer facebook

#intanto Il No vince il Referendum sulla giustizia, la reazione di Giorgia Meloni: "Occasione persa". x.com