Giorgia Meloni si prende il ministero del Turismo e Forza Italia continua a sussultare

Nella giornata di oggi, il nuovo governo ha assegnato il ministero del Turismo, con un rappresentante che assume ufficialmente l’incarico. Contestualmente, il partito di Forza Italia ha manifestato segnali di agitazione interna, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati. La notizia viene commentata nel podcast quotidiano di Fanpage.it, disponibile alle 18.00, che fornisce aggiornamenti sulle principali vicende politiche.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle dimissioni di Santanché e dell'assunzione della delega al Turismo da parte di Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una selezione di notizie su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Meloni parla con Mattarella e prende il Turismo a interim; Meloni sente Mattarella: nessun rimpasto di governo. E si prende l'interim del Turismo; Meloni chiama Mattarella e prende l’interim al turismo. Timori per la tenuta forzista; Missione a Hormuz, Meloni prende tempo: Solo con mandato Onu.

Giorgia Meloni ha assunto ad interim l’incarico di ministra del Turismo, dopo le dimissioni di Daniela SantanchèMeloni ha parlato della sua nomina come ministra ad interim con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha poi firmato il decreto necessario. Dato che la carica è ad interim, Meloni la ... ilpost.it

Telefonata tra Mattarella e Meloni, firmate le dimissioni di Santanchè e interim alla premierLa presidente del Consiglio ringrazia la ministra dimissionaria che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italia ... msn.com

Non è pensabile che nel 2026 la democrazia parlamentare sia sostituita da un podcast o da un video autoprodotto. Chiedo che Giorgia Meloni venga in Aula la settimana prossima. Lo hanno già fatto i nostri capigruppo, vorrei che lo facessimo tutti insieme, for - facebook.com facebook

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