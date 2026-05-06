Il ministro ha annunciato di aver avviato un'azione legale contro un gruppo televisivo e un ex parlamentare riguardo a una questione emersa in trasmissione televisiva. La causa riguarda affermazioni fatte durante una puntata e, nel caso di una sentenza favorevole, eventuali risarcimenti saranno devoluti a enti benefici. La vicenda si inserisce in un quadro di accertamenti legali sulla responsabilità delle dichiarazioni pubbliche in ambito televisivo.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio avvierà un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al “caso Minetti”, durante la puntata della trasmissione È sempre carta bianca in cui il giornalista Sigfrido Ranucci - poi scusatosi - aveva riferito di una pista su presunte visite del Guardasigilli al ranch in Uruguay di Minetti e del compagno. Per il ministero «si tratta di notizie e dichiarazioni considerate lesive dell’immagine dell’uomo e della istituzione che egli rappresenta». Il ministro ha dato mandato all’avvocato Giulio Micioni del Foro di Roma in riferimento alla puntata del 28 aprile scorso.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il ministro Nordio farà causa a Mediaset e a Berlinguer sul “caso Minetti” in tv

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