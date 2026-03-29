Il Milan ha concluso un accordo per il trasferimento di Andrej Kostic nel calciomercato estivo. Il giocatore, di nazionalità serba, si è distinto per le sue caratteristiche offensive e la capacità di agire da esterno. Durante la sua carriera, ha totalizzato numeri significativi in termini di assist e gol, confermando le sue qualità di attaccante esterno. La sua fase di gioco si concentra sull'apertura del gioco e sulla collaborazione con i compagni di reparto.

E' già iniziato il calciomercato del Milan: i rossoneri hanno chiuso per Andrej Kostic attaccante classe 2007 in arrivo dal Partizan Belgrado per circa 3 milioni di euro. Un colpo di prospettiva per il Diavolo. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare le caratteristiche e i numeri offensivi stagionali del giovane Kostic. Ecco i dati grazie a 'Opta' e 'Sofascore'. 27 partite in stagione per Kostic con il Partizan Belgrado con 10 gol e un assist. Come possiamo vedere dalla heatmap è un centravanti che punta a riempire molto l'area di rigore avversaria, ma può anche abbassarsi. In stagione ha giocato solo 37 minuti di media. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ecco perché il Milan ha chiuso per Kostic: chi è, come gioca, numeri e caratteristiche

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