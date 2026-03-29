Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Andrej Kostic, attaccante classe 2007 proveniente dal Partizan Belgrado. Il club ha annunciato il trasferimento come primo passo per il mercato di gennaio. Nei giorni scorsi si era parlato di un confronto tra Kostic e Vlahovic, senza che fosse confermato un collegamento diretto tra i due. La società ha comunicato i dettagli dell’accordo e il piano di inserimento del giocatore.

Calciomercato Milan, è arrivato il primo colpo del mercato estivo per la dirigenza rossonera e si tratta del giovane attaccante Andrej Kostic in arrivo dal Partizan Belgrado. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' la prima punta è a Milano da ieri sera e questa mattina si sottoporrà alle visite mediche con il club rossonero prima di tornare in Serbia per concludere la stagione. In 27 partite in campionato ha segnato 10 gol. LEGGI ANCHE: Milan, occhi anche in Germania: colpo di calciomercato a centrocampo? Nella lista rossonera.>>> Come sottolinea la rosea il Milan lo stava puntando da mesi e ha accelerato per chiudere il colpo di calciomercato e anticipare tutta la concorrenza sul giocatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, primo colpo del Milan: preso Kostic. Paragone con Vlahovic. Ecco il piano

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